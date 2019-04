VZ Team van de Week: Feyenoord torent boven alle andere clubs uit

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Feyenoord mag zich met vier spelers de hofleverancier noemen, na de 0-4 overwinning op NAC Breda. Geen enkele andere club levert meer dan een speler na de midweekse speelronde.

Doel: Nigel Bertrams (De Graafschap), statistiek: vier reddingen - De Graafschap hield voor de vierde keer dit kalenderjaar ‘de nul’, de laatste keer dat de Superboeren vaker een clean sheet behaalden binnen een volledig kalenderjaar in de Eredivisie was 2011 (zes).

Rechtsback: Jeremiah St. Juste (Feyenoord), statistiek: 97 procent passnauwkeurigheid (60 passes) - Feyenoord wist voor het eerst sinds december 2017 de nul te houden in twee opeenvolgende uitduels in de Eredivisie.

Centrumverdediger: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: negen balheroveringen - De Ligt, die tegen Vitesse de op een na jongste Ajacied met 75 Eredivisie-duels werd na Gerald Vanenburg in 1983, maakte vijf van de twaalf kopgoals van Ajax dit seizoen in alle competities.

Centrumverdediger: Nick Bakker (FC Emmen), statistiek: vijf uitverdedigende acties - De Graafschap kwam tegen FC Emmen slechts tot twee schoten op doel, alleen Heracles kwam dit Eredivisie-seizoen tot minder schoten op doel tegen de promovendus (één).

Linksback: Tyrell Malacia (Feyenoord), statistiek: tien duels (zes gewonnen) - Malacia had negen balheroveringen tegen NAC Breda, alleen Sven van Beek had er meer namens Feyenoord (elf).

Middenveld: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: 95 procent passnauwkeurigheid (veertig passes) – Ödegaard, die betrokken was bij vijf van de negen doelpogingen van Vitesse tegen Ajax, verstuurde 96 procent van zijn passes op de helft van de tegenstander succesvol.

Middenveld: Michal Sadílek (PSV), statistiek: elf balheroveringen – Sadílek noteerde namens PSV de hoogste passnauwkeurigheid (88%), de meeste balheroveringen (elf) en de meeste intercepties (drie).

Middenveld: Tonny Vilhena (Feyenoord), statistiek: vier gecreëerde kansen - Vilhena gaf vier assists in zijn laatste vier competitieduels, waaronder twee tegen NAC, evenveel als in de vorige 58 Eredivisie-duels die de middenvelder speelde.

Rechtsbuiten: Jens Toornstra (Feyenoord), statistiek: zes schoten (twee op doel) - Toornstra was voor het eerst ooit trefzeker met een directe vrije trap voor Feyenoord in de Eredivisie, de laatste keer dat Toornstra dit lukte was op 15 februari 2014 namens FC Utrecht.

Spits: Gyrano Kerk (FC Utrecht), statistiek: vijftien duels (tien gewonnen) - Kerk kwam voor het eerst in zijn Eredivisie-loopbaan twee keer tot scoren in één duel (tachtig wedstrijden).

Linksbuiten: Michel Vlap (sc Heerenveen), statistiek: zes schoten (vier op doel) - Vlap was voor de achtste keer trefzeker in het eerste half uur van een Eredivisie-duel dit seizoen; geen speler scoorde vaker dan hij in de eerste dertig minuten in deze jaargang.