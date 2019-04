‘Willem van Hanegem wordt trainer in Keuken Kampioen Divisie’

Willem van Hanegem is kandidaat om de nieuwe trainer van FC Den Bosch te worden, zo verzekert FOX Sports. De in principe trainer in ruste zit vrijdagavond op de tribune in het Parkstad Limburg Stadion bij de wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en FC Den Bosch om de ploeg in actie te zien.

FOX Sports-verslaggeefster Helene Hendriks verzekert dat er nog geen witte rook is, maar dat beide partijen de mogelijkheden aan het aftasten zijn. Het is ook nog onduidelijk om wat voor functie het gaat: alleen gedurende de Keuken Kampioen Play-Offs of ook een aanstelling na deze voetbaljaargang.

Wil Boessen werd afgelopen week per direct op straat gezet, omdat de Bosschenaren met een ‘aanjager’ de play-offs in willen. Uit de eerste zes competitieduels haalde FC Den Bosch slechts zeven punten, maar daarna kwam de ploeg op stoom. Liefst vijftien duels achtereen bleef FC Den Bosch ongeslagen. Dat leidde tot de tweede periodetitel en het winterkampioenschap.

Door de matige resultaten in het nieuwe kalenderjaar is nu zelfs directe plaatsing voor de tweede ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs in het geding. Momenteel nemen Paul Beekmans en Erik van der Ven de honneurs waar. Van Hanegem, 75 jaar, was in december 2008 voor het laatst als trainer actief, toen hij bij FC Utrecht vertrok.