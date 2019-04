KNVB trekt aan de rem na nieuws over ‘doelpunt van Luuk de Jong’

Het tweede doelpunt dat PSV donderdagavond maakte in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II blijft voorlopig toch op de naam van Michal Sadílek staan. Eerder op de vrijdag meldde de ECV, de koepelorganisatie van Eredivisie-clubs, dat Luuk de Jong het doelpunt op zijn naam kreeg. Volgens de KNVB is daar nog geen sprake van.

De treffer werd in eerste instantie door scheidsrechter Dennis Higler en de KNVB al toegekend aan Sadílek. PSV diende daarop protest in, zo bevestigt de KNVB in een statement. Die klacht is echter nog niet behandeld. "We werken bij de KNVB met wedstrijdformulieren en daarop is nog niets veranderd zolang het protest in behandeling is. Dat is de procedure die we volgen", wordt een woordvoerder geciteerd door het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. "We hopen begin volgende week een besluit te nemen."

Het doelpunt viel na een vrije trap van Sadílek, waarbij de bal al dan niet werd geschampt door De Jong. De spits wil het doelpunt graag op zijn naam schrijven, om zo een grotere kans te maken om topscorer van de Eredivisie te worden. Hij claimde het doelpunt direct na de wedstrijd in Tilburg al. "Ik moet het nog even tegen de scheidsrechter zeggen. Ik raakte de bal honderd procent”, beweerde De Jong voor de camera van FOX Sports.

"Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien. Anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd. Zo ben ik ook", voegde De Jong daaraan toe. De ECV meldde dat 'uit herhalingen is gebleken dat De Jong contact maakt met de bal, waarna de baan en omwenteling van de bal licht veranderen'. De PSV'er maakte dit seizoen al 27 goals; achtervolger Dusan Tadic staat dit seizoen op 24 doelpunten in de Eredivisie.