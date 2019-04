‘Ik ga tegen Tottenham letten op de loopacties van de aanvallers van Ajax’

Bij Willem II gaat sinds vrijdag alle aandacht uit naar de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax van zondag 5 mei. De Tilburgers wilden vóór het duel met PSV (0-3 nederlaag) van donderdag nog niet denken aan de eindstrijd, maar gaan de komende week gebruiken om zich volledig klaar te stomen. "Jazeker", reageert verdediger Thomas Meissner op de vraag of de finale de belangrijkste wedstrijd uit zijn loopbaan wordt.

Het kan volgens Meissner niet zo zijn dat de aanstaande bekerfinale invloed had op het resultaat van Willem II tegen PSV. "We zijn vol in de race voor play-offs voor Europees voetbal en moeten nog punten pakken om dat te bereiken", weet de Duitser. "Pas nu de wedstrijd tegen PSV gespeeld is, kunnen we over de finale gaan praten. Tot nu toe hebben we toegewerkt naar het duel tegen PSV. Vanaf nu gaat het om Ajax."

"Er is mij nog niet verteld hoe we ons daarop gaan voorbereiden, maar dat zal ongetwijfeld snel komen", vermoedt Meissner, die beseft dat hij 'niet vaak' in zijn carrière nog een bekerfinale zal spelen. "Dat is een van de mooiste dingen die je als voetballer kunt beleven. We gaan er echt alles aan doen om die beker te winnen. We hebben een perfecte dag nodig tegen Ajax en zij misschien een iets mindere, maar kansen hebben we altijd. Daar gaan we voor."

Willem II heeft aanzienlijk meer tijd om zich voor te bereiden op de eindstrijd in De Kuip dan Ajax heeft. Dinsdag treden de Amsterdammers in de halve finale van de Champions League aan tegen Tottenham Hotspur. Meissner zal de verrichtingen van de tegenstander nauwgezet volgen. "Ik kijk sowieso altijd Champions League, maar komende week zal ik speciaal letten op de loopacties van de spitsen en buitenspelers van Ajax."