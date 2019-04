‘Ronaldo zei spottend tegen Ramos en mij: ‘Noemen jullie dat hard werken?’’

Emmanuel Adebayor verdient tegenwoordig zijn brood bij Medipol Basaksehir, maar diende ook grote clubs als Real Madrid, Arsenal en Manchester City in zijn rijke loopbaan. Op verzoek van de Daily Mail graaft de Togolees in zijn geheugen en blikt hij terug op zijn voetbaljaren in Madrid.

Adebayor deelde bij Real Madrid een kleedkamer met Cristiano Ronaldo en prijst de toewijding die de Portugese aanvaller aan de dag legde. “Zelfs met een hattrick was hij niet tevreden, dan lag de nadruk op de kansen die waren gemist. Tijdens de trainingen leek het wel alsof hij met zijn kinderen een balletje trapte. Passes geven met zijn rug, een balletje in de nek leggen.”

Ronaldo was ook naast het trainingsveld op en top prof, zegt Adebayor vol bewondering. ”In het krachthonk, wow. Sergio Ramos en ik waren altijd de sterkste spelers. Maar toen kwam Ronaldo. ‘Noemen jullie dat hard werken?’, zei hij dan spottend. Vervolgens deed hij dertig oefeningen met gewichten, terwijl het ons maar vijf keer lukte.”

“Als ik op dezelfde manier met kritiek was omgegaan als Ronaldo, dan was ik een andere speler geworden en had ik waarschijnlijk meer uit mijn loopbaan gehaald”, voegt een zelfkritische Adebayor daaraan toe. De Afrikaanse aanvaller speelde gedurende zijn carrière ook voor onder andere AS Monaco, Tottenham Hotspur en Crystal Palace.