Doelman stopt na meer dan 150 duels in Nederlands betaald voetbal

Kevin Begois zet na dit seizoen een punt achter zijn actieve spelersloopbaan, zo meldt zijn club FC Groningen vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 36-jarige doelman loopt aankomende zomer uit zijn contract bij de Eredivisie-club en heeft besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging als profvoetballer.

"Mensen vragen zich af waarom ik niet doorga. Dat heeft verschillende redenen. Ik denk dat het mooi is geweest. Ik sta open voor andere dingen, een nieuw toekomstbeeld", zo reageert de Belgische doelman op de clubsite van Groningen. Groningen wil verder met Begois, maar zijn keuze staat vast. "Ik heb enorm genoten van het leven als prof. Ik denk dat ik de laatste jaren er zelfs veel meer van heb genoten."

Begois werd geboren in Antwerpen en laat weten terug te keren naar de Belgische stad. De keeper is sinds januari 2003 actief in Nederland. Hij werd destijds door Roda JC Kerkrade opgepikt bij KV Mechelen en speelde daarna ook nog voor VVV-Venlo, Helmond Sport, FC Den Bosch en PEC Zwolle. Sinds 2017 staat Begois onder contract bij Groningen, waar hij als tweede doelman fungeert achter Sergio Padt.

Begois kwam de afgelopen twee seizoenen slechts driemaal in actie voor Groningen. In totaal keepte hij in zijn carrière 78 wedstrijden in de Eredivisie. In de eerste divisie stokt de teller op 88 optredens.