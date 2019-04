Neymar flirt: ‘Hij lijkt veel op mij, we zouden een dodelijk duo vormen’

Neymar ziet wel wat in een toekomstige samenwerking met Eden Hazard, zo blijkt uit een interview van de Braziliaanse aanvaller met FOX Sports Brazil. De buitenspeler van Paris Saint-Germain wordt net als de aanvaller van Chelsea al enige tijd in verband gebracht met Real Madrid, waar Zinedine Zidane aankomende zomer grondige renovatiewerkzaamheden wil verrichten.

“Ik voel er wel wat voor om met hem (Hazard, red.) samen te werken. Hij lijkt in zijn manier van spelen veel op mij. We zouden een dodelijk duo vormen”, zegt Neymar over de international van België, die bij Chelsea voor zijn laatste contractjaar staat en steeds vaker wordt genoemd bij de Koninklijke uit Madrid.

Neymar gaat vaak makkelijk naar de grond en heeft hierdoor een bedenkelijke reputatie opgebouwd, maar hij ligt niet wakker van de harde kritiek aan zijn adres. “Mensen komen voor mij naar het stadion. Als men liever ziet dat spelers constant worden geschopt, moeten ze maar naar het boksen gaan. Ik houd van mijn manier van voetballen en zal dat ook zeker niet veranderen.”

De ex-speler van Barcelona liep tot tweemaal toe een zware blessure op en snapt dan ook niet dat hij bestempeld wordt als een 'duikelaar'. “Na zeven maanden revalideren keerde ik terug en liep ik weer een blessure op omdat ik bleef staan. Dan vragen ze juist weer waarom ik niet ga liggen. Het blijft daarom een moeilijke kwestie”, zo besluit Neymar.