Toto's Tips: dit moet je weten over Tottenham - Ajax

Voor het eerst sinds 2005 staat er een Nederlandse ploeg in de halve finale van de Champions League. Ajax speelt voor het eerst sinds 1997 de halve finale van het kampioenenbal. Lukt het Ajax om door te stoten tot de finale? Samen met TOTO blikken wij vooruit op de eerste ontmoeting tussen de Amsterdammers en Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur en Ajax kwamen elkaar slechts twee keer eerder tegen in Europees verband. In het seizoen 1981/82 troffen de ploegen elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. In Amsterdam waren de Engelsen met 1-3 te sterk, in Londen werd het 3-0 voor Tottenham Hotspur. Deze eeuw is het trackrecord van Ajax op bezoek in Engeland vrij aardig. De Amsterdammers verloren slechts één van hun laatste vijf duels op Engelse bodem (W1, G3) en wisten in vier van die wedstrijden tot scoren te komen.

Ajax kwam dit seizoen al 160 keer tot scoren in alle competities. Daarmee namen de Amsterdammers het record over van AZ als meest scorende Nederlandse ploeg in een jaargang (158 in het seizoen 1980/81). Aanvaller Dusan Tadic was in het hoofdtoernooi van de Champions League direct betrokken bij negen doelpunten voor zijn team (6 goals & 3 assists), een aantal dat alleen door Lionel Messi overtroffen wordt (13 - 10 goals & 3 assists). In alle competities staat Tadic inmiddels al op 53 doelpunten en assists in 51 wedstrijden voor Ajax (34 goals & 19 assists). In 134 Premier League-duels bleef de teller voor de Servisch international staan op 47 doelpunten en assists. Tadic weet wat het is om belangrijk te zijn op bezoek bij Tottenham Hotspur, hij namens Southampton 2 assists op bezoek bij Spurs in mei 2016. Een wedstrijd die door Southampton met 1-2 werd gewonnen.

Tottenham Hotspur zal gehavend aantreden tegen Ajax. Clubtopscorer in de Champions League Harry Kane (5 goals) is geblesseerd en nummer twee Heung-Min Son (4 treffers) is door een gele kaart in de tweede kwartfinale geschorst. Er zullen voor Spurs dus andere doelpuntenmakers op moeten staan. Hier lijkt een rol weggelegd voor een oude bekende van Ajax. Christian Eriksen kwam twee keer tot scoren dit Champions League-seizoen en was afgelopen dinsdag zijn gewicht in goud waard door vlak voor tijd de winnende treffer tegen Brighton & Hove Albion binnen te schieten.

De Europese campagne van Ajax startte dit seizoen op 25 juli 2018 tegen Sturm Graz, vijftien Europese wedstrijden later werden de Godenzonen het eerste team ooit dat drie kwalificatieronden overleefde en zich wist te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Deze schitterende prestatie komt wel met een prijs, zo speelde Daley Blind dit seizoen al zestig officiële wedstrijden voor club en land. Gaan die vele wedstrijden hun tol eisen of zorgt het aangepaste Eredivisieprogramma dat Ajax fris en fruitig aan de aftrap staat? De Amsterdammers kunnen een week toeleven naar de Champions Leaguekraker, terwijl de Spurs dit weekend nog in actie komen/kwamen.

