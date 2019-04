De Telegraaf: Hirving Lozano kan opgelucht ademhalen na MRI-scan

Hirving Lozano kan voorlopig opgelucht ademhalen. De aanvaller van PSV viel donderdagavond geblesseerd uit in de met 0-3 gewonnen competitiewedstrijd tegen Willem II, maar een MRI-scan heeft uitgewezen dat hij in elk geval niet hoeft te vrezen voor een zware kruisbandblessure, zo meldt De Telegraaf vrijdagmiddag.

Lozano leek donderdagavond in de slotfase een lelijke knieblessure op te lopen na een duel met Freek Heerkens. De Mexicaan werd in de as van het veld gezocht door Érick Gutiérrez, waarna hij werd geattaqueerd door Heerkens. Scheidsrechter Dennis Higler vond niet dat de verdediger van Willem II een overtreding beging, maar Lozano kwam lelijk ten val en leek daarbij op het eerste oog een vervelende knieblessure op te lopen.

De Mexicaan werd enkele minuten behandeld op het veld, alvorens de medische staf van PSV de ernst van de situatie doorhad. Lozano moest uiteindelijk per brancard van het veld gedragen worden, waarna direct gevreesd werd voor het ergste. Lozano lijkt echter met de schrik vrij te komen, daar uit de MRI-scan geen kruisbandletsel naar voren zou zijn gekomen.

Aanvullend onderzoek moet nog wel uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is. PSV speelt dit seizoen nog wedstrijden tegen AZ (uit) en Heracles Almelo (uit) en lijkt Lozano goed te kunnen gebruiken in de titelrace met koploper Ajax, dat de Eindhovenaren op dit moment slechts op doelsaldo onder zich houdt.