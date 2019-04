‘Waarom zou ik liegen dat Van Persie en ik beste vrienden waren?’

Emmanuel Adebayor en Robin van Persie speelden tussen 2006 en 2009 drieënhalf jaar samen bij Arsenal. De aanvallers vonden elkaar binnen de lijnen vaak blindelings, maar buiten het veld onderhielden de twee een minder goede relatie, zo onthult Adebayor deze week in een spraakmakend interview met de Daily Mail.

Adebayor werd in januari 2006 door Arsenal naar Engeland gehaald, terwijl Van Persie anderhalf jaar eerder al was ingelijfd door de Londense grootmacht. Manager Arsène Wenger liet de twee regelmatig samen voorin opdraven, maar een warme band hadden de spitsen niet. "Waarom zou ik een interview liegen dat Van Persie en ik beste vrienden waren?", vraagt Adebayor zich hardop af. "Hij heeft zijn karakter en ik heb dat van mezelf. Er was spanning."

Van Persie was niet de enige speler van Arsenal waarmee Adebayor weleens mot heeft gehad. De Togolees, inmiddels 35 jaar oud, legt uit hoe hij het ooit aan de stok kreeg met Nicklas Bendtner: "Ik ben een vrolijke jongen. Ik kom naar de club en loop zingend de kleedkamer binnen. Ik danste met Thierry Henry en had groot respect voor Dennis Bergkamp. Bij Arsenal had je als je naar de kleedkamer liep een schoenenrek."

"De bedoeling was dat je je normale schoenen in dat schoenenrek legde en met slippers van de club de kleedkamer binnenliep. Bendtner liep de kleedkamer tot tweemaal toe binnen op zijn eigen schoenen", vervolgt Adebayor, die tegenwoordig in Turkije actief is voor Istanbul Basaksehir. "Ik zei: 'Bendnter, er gelden regels hier en daar staat niemand boven'. Hij was jonger dan ik en speelde nauwelijks. Ik zei hem dat wij groter waren dan hij en dat verder niemand in schoenen van Prada of Gucci liep. 'I don't care', zei hij. Ik zei hem dat hij het nooit meer moest doen. De volgende dag deed hij het weer en belandden we in een gevecht."