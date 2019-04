‘Paris Saint-Germain sluit akkoord met middenvelder van Man United’

Ander Herrera lijkt zijn carrière voort te gaan zetten bij Paris Saint-Germain. De 29-jarige middenvelder van Manchester United heeft naar verluidt met de Franse grootmacht overeenstemming bereikt over een zomerse overstap naar het Parc des Princes. Herrera loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Manchester United en kan zich zodoende transfervrij aansluiten bij PSG.

De overstap hangt al een tijdje in de lucht en volgens RMC hebben Herrera en PSG nu ook over de meeste zaken overeenstemming bereikt. Alleen de duur van het contract van de Spaanse middenvelder zou nog onderwerp van discussie zijn; Herrera zal zich vermoedelijk voor vier of vijf seizoenen gaan aansluiten bij les Parisiens.

Voor Herrera lijkt er na vijf seizoenen hoe dan ook een einde te komen aan zijn periode bij Manchester United. De geboren Bask werd in de zomer van 2014 voor ongeveer 36 miljoen euro opgepikt bij Athletic Club en speelde sindsdien 187 officiële wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij goed was voor 20 doelpunten en 27 assists. Herrera won vier prijzen met Manchester United, waaronder de Europa League in 2017.

PSG lijkt vastberaden om zijn middenveld aankomende zomer van een flinke kwaliteitsinjectie te voorzien. De club van trainer Thomas Tuchel zou naast Herrera ook Allan van Napoli willen strikken, terwijl vrijdagochtend ook de naam van Donny van de Beek door L'Équipe werd gelinkt aan de Franse landskampioen.