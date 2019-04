Feyenoord plant oefenduel met competitiegenoot en tal van vrije dagen in

Feyenoord komt dit seizoen officieel alleen nog in actie tegen ADO Den Haag (12 mei) en Fortuna Sittard (15 mei) en de trainingsintensiteit lijkt te zijn aangepast op het resterende schema in competitieverband. De spelers van Giovanni van Bronckhorst genieten volgende week van drie vrije dagen, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen.

De technische staf van Feyenoord heeft daarnaast een besloten oefenwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior ingepland en deze vindt plaats op woensdag 1 mei. Daarna volgt nog een oefensessie op donderdag, waarna de selectie van Van Bronckhorst zich pas weer op maandag 6 mei hoeft te melden in Rotterdam-Zuid. Eén en ander heeft wellicht te maken met de bekerfinale op 5 mei, waardoor er geen speelronde in de Eredivisie is.

Het zijn de laatste weken voor Van Bronckhorst bij Feyenoord, die aankomende zomer wordt afgelost door Jaap Stam. De 44-jarige trainer verlaat De Kuip met één landstitel, twee keer de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal op zijn palmares. Ook Robin van Persie is bezig met een afscheidstournee. De geroutineerde aanvaller keerde na omzwervingen bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe in 2018 terug bij Feyenoord en zwaait na dit seizoen af als prof.