Tranen bij Sol na eerbetoon Willem II-fans: ‘Het was een emotioneel moment’

Fran Sol keerde donderdagavond voor even terug in het stadion van Willem II. De nog immer razend populaire aanvaller uit Spanje, die in januari een meerjarig contract met Dynamo Kiev van een handtekening voorzag, werd door de clubleiding in het zonnetje gezet voorafgaand aan de thuiswedstrijd van de Tricolores tegen PSV.

De door Real Madrid opgeleide Sol genoot van het eerbetoon van de supporters en moest dan ook zijn tranen bedwingen, zo geeft hij toe voor de camera van FOX Sports. “Het was een emotioneel moment. Ze zijn mij nog niet vergeten en dat is geheel wederzijds. Ik heb vele goede herinneringen aan mijn tijd hier.”

De Spaanse spits laat ook zijn licht schijnen over Alexander Isak, zijn opvolger in het Koning Willem II Stadion. “Tegen PSV kon hij helaas weinig uitrichten, maar hij beschikt over veel talent en heeft de potentie om ver te komen in zijn loopbaan. Het is een goede spits en een echte afmaker“, zegt Sol over de van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller, goed voor twaalf doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden voor Willem II.

Sol kijkt reikhalzend uit naar de bekerfinale tussen zijn oude werkgever en Ajax, op zondag 5 mei in De Kuip. Hij zal de eindstrijd vanuit Oekraïne bekijken en hoopt dat de Tilburgse fans als één man achter de spelers van Willem II gaan staan. “Het is geweldig dat ze in de finale staan, maak er dan ook een geweldige happening van.“