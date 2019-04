Tip voor PSV- en Ajax-doelwit Álvarez: ‘Hij kan zich in Eindhoven optrekken’

Carlos Salcido droeg tussen 2006 en 2010 het shirt van PSV en fungeert tegenwoordig als ambassadeur van de Eindhovense club in Mexico. In deze hoedanigheid volgt hij het Mexicaanse voetbal op de voet en Salcido heeft dan ook hoge verwachtingen van Edson Álvarez, een aan PSV gelinkte centrale verdediger van Club América. Als het aan de voormalig PSV'er ligt, maakt de Mexicaans international komende zomer de overstap naar Eindhoven.

“Het zou geweldig zijn als opnieuw een Mexicaanse speler bij PSV zou tekenen”, laat Salcido weten in gesprek met Marca Claro. “Voor Álvarez zou dat een droom zijn die uitkomt. Hij kan zich in Eindhoven optrekken aan de andere Mexicanen”, verwijst de ex-PSV'er naar de aanwezigheid van Hirving Lozano en Érick Gutiérrez in het Philips Stadion.

“PSV heeft een geweldige reputatie in Mexico. Aan de andere kant voegen Mexicaanse spelers doorgaans veel toe aan een selectie. Ze zijn altijd heel compleet en op meerdere posities inzetbaar’', aldus de verdediger van Tiburones Rojos de Veracruz, die Álvarez van gratis advies voorziet. “Teken niet direct bij een Europese topclub, want dan is de kans groot dat je binnen een half jaar met hangende pootjes terugkeert. Bij een club als PSV kun je rustig rijpen en later alsnog de stap naar een grote club wagen.”

Bij PSV is Álvarez, twintigvoudig international van Mexico, wellicht de opvolger van Daniel Schwaab, die over een aflopende verbintenis beschikt. De kans is aanwezig dat de Duitse verdediger aankomende zomer van club wisselt. De Telegraaf meldt dat de huidige nummer twee van de Eredivisie eerst spelers moet verkopen om geld vrij te maken voor de transfer van Álvarez.