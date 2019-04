‘Ajax heeft geen hele geweldige hand van het aantrekken van tweede keepers’

Ajax maakte afgelopen week de komst van Kjell Scherpen bekend. De negentienjarige doelman wordt overgenomen van FC Emmen. Een deel van de aanhang van de Amsterdammers sprak zich duidelijk uit tegen de komst van Scherpen en Hedwiges Maduro vindt het een goede zaak dat de leiding van Ajax zich daar niets van aangetrokken heeft.

“Ik heb het gevoel Marc Overmars en Edwin van der Sar een eigen richting op gaan en sterk staan, ook met Scherpen. Er was heel veel geluid van buitenaf, maar ze hebben hem gewoon gecontracteerd. Ik vind dat hij een wisselvallig seizoen heeft, maar ik denk dat hij wel kan groeien. Hij is nog jong, dus ik had hem ook wel gehaald. Daarnaast kan hij nog in Jong Ajax keepen”, zegt Maduro bij FOX Sports. Hans Kraay jr. zet hier een kleine kanttekening bij.

“Als alles goed gaat, is alles goed van Overmars en Van der Sar. Een jaar geleden was alles nog slecht. Ze hebben Dominik Kotarski voor twee miljoen aangetrokken van Dinamo Zagreb en dat gaat ‘m nooit worden. Dramatisch. Ik lees in interviews van hem dat hij goed kan meevoetballen, maar hij levert structureel drie keer per wedstrijd een bal in”, zegt Kraay jr. “Benjamin van Leer is een verschrikkelijk slechte keeper en Kostas Lamprou is ook niet goed genoeg. Ze hebben geen hele geweldige hand van het aantrekken van tweede keepers.”

Scherpen zelf benadrukt in gesprek met RTV Drenthe dat hij volgend seizoen niet zal worden uitgeleend door Ajax. “Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad, maar we vinden dat bij Ajax voldoende mogelijkheden zijn om me te ontwikkelen. Ik ga elke dag daar trainen en investeren in mezelf met de mogelijkheden die ze daar hebben. Dat zijn er aardig wat, dus ik denk dat dat het beste is voor mij”, aldus Scherpen, die tweede doelman achter André Onana lijkt te worden. “Misschien mag ik wel de beker- en oefenduels spelen in Ajax 1, al moet ik dat natuurlijk zelf afdwingen.”