Enthousiasme bij PSV over ‘nieuw systeem’: ‘We hebben nu meer variatie’

Het nieuwe systeem van PSV, met Donyell Malen als diepe spits en Luuk de Jong daar kort achter als aanvallende middenvelder, blijkt een goede keuze van Mark van Bommel. De Eindhovenaren waren donderdagavond in aanvallend opzicht oppermachtig tegen Willem II (0-3 zege), terwijl de verdediging weinig had te duchten van de Tilburgers, op 5 mei tegenstander van Ajax in de bekerfinale.

“Natuurlijk denk je van tevoren dat het een lastige wedstrijd kan worden hier, maar dat was geen moment zo. We hadden de juiste veldbezetting, waardoor we in balbezit goed konden spelen”, citeert NUsport na afloop De Jong, die benadrukt dat hij nog steeds een echte spits is. “Maar dit is ook wel lekker, nu kan ik veel in de spits komen. We hebben nu meer variatie in ons spel. Ik ben vrij om diep te gaan, dan zakt Malen of Bergwijn uit. Als de posities maar bezet blijven.”

Malen is dit seizoen eens per negentig minuten trefzeker in de Eredivisie. Alleen Klaas-Jan Huntelaar (één doelpunt per 77 minuten) kan een beter moyenne overleggen. De PSV’er, die afgelopen weekeinde tegen ADO Den Haag (3-1 zege) terugkeerde in de basiself, legt de lat echter hoog en stipt een verbeterpunt aan. “We hadden vaker dan drie keer kunnen scoren, maar het belangrijkste is dat we de hele wedstrijd gecontroleerd hebben. De trainer zei direct na de wedstrijd dat Willem II maar één keer heeft geschoten en niet eens tussen de palen, daarom hebben we verdiend gewonnen."

Nick Viergever zag een ‘heel goed collectief PSV’, zo blijkt uit zijn interview met het Eindhovens Dagblad. PSV heeft met 24 tegentreffers de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie. “Je wilt zo min mogelijk kansen weggeven, dat doen we het hele seizoen eigenlijk al. Dat is echt een kracht van ons.” In de laatste twee competitiewedstrijden neemt PSV het op tegen AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).