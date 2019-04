'Ajax heeft concurrentie van ‘kapitaalkrachtige' clubs in strijd om Ödegaard'

Ajax is niet de enige club die Martin Ödegaard momenteel in het vizier heeft. Voetbal International wist eerder deze week te melden dat de Amsterdammers ‘werk willen maken’ van de komst van de Noorse middenvelder, maar de Gelderlander schrijft nu dat er geconcurreerd moet worden met ‘kapitaalkrachtige' clubs uit Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Vitesse zou Ödegaard dolgraag nog een jaar willen huren van Real Madrid, maar dat zit er volgens het regionale dagblad hoogstwaarschijnlijk niet in. De twintigjarige middenvelder keert komende zomer sowieso terug naar de Spaanse hoofdstad, waar hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal aansluiten bij de selectie van trainer Zinédine Zidane. Daarna wordt bekeken of Ödegaard bij Real Madrid mag blijven, opnieuw verhuurd gaat worden of definitief mag vertrekken.

Met 8 doelpunten en 9 assists in 33 officiële wedstrijden heeft Ödegaard zich in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs, onder wie Ajax. De Noorse middenvelder moet in Amsterdam de opvolger worden van Hakim Ziyech, voor wie het aantal geïnteresseerde clubs met de week toeneemt. De Telegraaf wist eerder te melden dat Real Madrid een bedrag van twintig miljoen euro wenst te ontvangen voor Ödegaard.

Het contract van Ödegaard bij Real Madrid loopt nog tot medio 2021. Marca schreef donderdag dat de Koninklijke nog niet van plan is om definitief afscheid te nemen van de middenvelder, maar om hem nog een jaar te verhuren. Dat zou voor Ödegaard eventueel de derde verhuurperiode zijn, nadat hij door de Spaanse topclub reeds verhuurd werd aan sc Heerenveen en Vitesse.