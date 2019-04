‘PSV mag zeggen: ‘Als jullie punten pakken tegen Ajax, krijgen jullie geld‘’

Met nog twee wedstrijden op het programma gaan Ajax en PSV nog altijd samen aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren moet hopen dat de Amsterdammers nog struikelen over FC Utrecht of De Graafschap. Om deze ploegen aan te moedigen, mag PSV hen volgens Hedwiges Maduro een geldbedrag in het vooruitzicht stellen.

“Bij Valencia maakten we dat mee. We speelden de laatste wedstrijd tegen Tenerife. Zij konden degraderen, maar drie andere ploegen konden dat ook. Ze gaven ons dan een aanmoedigingspremie zodat wij de wedstrijd gewoon wonnen”, vertelt Maduro bij FOX Sports. Hij stelt dat dit ook in Nederland voorkomt. “PSV mag dat ook doen. Zij mogen tegen FC Utrecht of De Graafschap zeggen: ‘Als jullie winnen of gelijkspelen tegen Ajax, krijgen jullie zoveel geld’. Het mag. Niet om te verliezen, maar wel om te winnen.”

Maduro weet uit ervaring dat deze aanmoedigingspremies een leuk zakcentje kunnen zijn. "Dat was lekker op vakantie gaan. Het is toch lekker hoor, als je dat krijgt”, stelt de oud-international. PSV neemt het in de laatste twee competitiewedstrijden zelf nog op tegen AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis). Hans Kraay jr. probeert zich een voorstelling te maken van hoe een dergelijke aanmoedigingspremie moet worden aangeboden.

“Het gebeurt in Nederland wel. Het is legaal, dus leg ergens maar 50.000 euro cash in de kleedkamer bij een kleine club die niets meer te winnen of verliezen heeft”, vertelt Kraay jr. “Je moet het wel echt neerleggen. Door heel veel kleine biljetten lijkt het veel. Dat je er gelijk iets leuks mee kunt doen. Gewoon neerleggen die halve ton.”