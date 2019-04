‘Vijftien jongens zijn tegen onkostenvergoeding al heel het jaar basisspeler'

Twee jaar geleden sprak Roda JC Kerkrade nog torenhoge ambities uit, met de komst van nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev. De club moest binnen vijf jaar Champions League spelen, de begroting zou richting de twintig miljoen gaan en Nicolas Anelka moest de talenten bij Roda klaarstomen voor het grote werk. Het liep allemaal anders af: de club uit Limburg is de huidige nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie.

Het is maar de vraag of Roda in de resterende duels deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs kan afdwingen. “Zo diep als we nu zitten, dat is nooit eerder voorgekomen. Dan bloedt mijn hart ook", zegt Mitchel Paulissen, die ongeveer achttien jaar aan de club is verbonden, in gesprek met de NOS. "Door de degradatie van vorig seizoen is er minder geld, dus staat er ook een mindere selectie op het veld en dat leidt tot mindere resultaten. Het is een domino-effect.”

Clubicoon Eric van der Luer, sinds maart hoofdtrainer als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar, weet als geen ander waar de aanvallende middenvelder over spreekt. “Er is geld uitgegeven waarmee men dacht sportief resultaat te halen, maar dat resultaat is uitgebleven. Nu zitten er zo’n vijftien jongens in de selectie die tegen een onkostenvergoeding al het hele jaar basisspeler zijn."

"In een gewone situatie hadden zij maximaal tien tot vijftien invalbeurten gehad", benadrukt de oefenmeester. Na een of twee jaar terugkeren naar de Eredivisie met het huidige spelersmateriaal is moeilijk, stelt Paulissen. “Soms zijn er wel momenten dat ik denk: ik ben er wel een beetje klaar mee”, erkent de spelmaker. “Maar dan komt er weer een wedstrijd en dan wil je toch weer knallen.”

