Alleen Tadic en Isak blijven Becker voor: ‘Trots op interesse van grote clubs'

Alleen Dusan Tadic (20) en Alexander Isak (16) waren in 2019 bij meer Eredivisie-treffers betrokken (assist of doelpunt) dan Sheraldo Becker (13). De aanvaller was donderdag met een doelpunt en een assist in de thuiszege op Excelsior (3-1) wederom belangrijk voor ADO Den Haag. De kans is groot dat hij nog maar twee duels voor ADO speelt.

Becker heeft immers een aflopend contract met ADO en gesprekken over een eventuele langere samenwerking leverden de voorbije maanden niets op. Fons Groenendijk, die de 24-jarige Becker al leerde kennen in de jeugd van Ajax, denkt dat de kans klein is dat de aanvaller in de Hofstad blijft.

“Sheraldo is altijd al een dreigende speler geweest, maar als hij nu ook nog flink rendement gaat leveren is het logisch dat er belangstelling komt. Dan wordt het voor ons lastig”, werd de trainer van ADO donderdag na de 3-1 zege door Voetbal International geciteerd. “Ik wil hem graag houden, maar als er grotere clubs voor hem komen is dat ook iets om trots op te zijn.”

“Dan hebben we hem als staf en club een betere speler gemaakt, dat is positief.” Becker werd donderdagavond met zijn assist op de openingstreffer van Abdenasser El Khayati de eerste speler met acht assists in de Eredivisie in 2019. Hij is bezig aan zijn derde seizoen in Den Haag en kwam eerder uit voor Ajax en PEC Zwolle.