Marokko profiteert van oplettendheid Mark Wotte: ‘1996 was zijn geboortejaar’

Mark Wotte blijft mogelijk toch aan als bondscoach van het Olympisch elftal van Marokko. De Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft Congo Onder-23, dat onlangs Marokko uitschakelde in twee kwalificatieduels, gediskwalificeerd. Daar heeft de Nederlander een groot aandeel in gehad. Het was de bondscoach die ontdekte dat het geboortejaar van een Congolees niet in orde was.

“Bij de wedstrijdvoorbereiding was me al opgevallen dat hun aanvoerder Arsene Zola op alle websites stond met het geboortejaar 1996, terwijl alleen spelers met geboortejaar 1997 mochten deelnemen”, legt Wotte vrijdag in De Telegraaf uit. Wotte gaf dit intern aan, waarna Marokko protest aantekende bij de CAF.

“Daaruit is naar voren gekomen, dat inderdaad 1996 zijn geboortejaar is en dat hij met een paspoort met een verkeerd geboortejaar heeft deelgenomen.” Wotte werkt sinds 2015 bij de Marokkaanse bond, waar hij verschillende nationale jeugdselecties onder zijn hoede had. Met Marokko Onder-23 was Wotte begonnen aan de kwalificatie voor de komende Afrika Cup, waarop ook deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio kan worden verdiend.

Mogelijk kan Wotte nu ook aanblijven als bondscoach van het olympisch elftal van Marokko. “De afspraak was dat mijn contract zou eindigen bij uitschakeling, maar we zijn nu dus niet uitgeschakeld. Ik ga in gesprek met de bond over hoe we hier mee omgaan.” Marokko wacht een play-off met Mali als het beroep van Congo ongegrond wordt verklaard. Indien de Noord-Afrikanen als winnaar van het veld stappen, kunnen de beste drie van de acht deelnemers op de Afrika Cup Onder-23 aan de Olympische Spelen deelnemen.