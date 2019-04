Ook Karim Benzema kan Real Madrid niet helpen tegen LaLiga-revelatie

Real Madrid heeft donderdagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel in LaLiga. De visite aan streekgenoot Getafe eindigde doelpuntloos: 0-0. Karim Benzema, goed voor elk van de laatste acht treffers van de Madrilenen, kon niet voor het verschil zorgen. Met nog vier speeldagen te gaan staat er voor Real Madrid alleen nog de strijd om de tweede plek op het spel: de achterstand op Atlético Madrid bedraagt zes punten.

Real Madrid domineerde in de eerste helft, maar Getafe bood goed tegenstand. De thuisploeg, die door de remise nu evenveel punten heeft als Sevilla (55), maakte in verdedigend opzicht een ijzersterke indruk en zocht al counterend ook het doel van Keylor Navas op, maar zonder resultaat. De beste kansen in de eerste helft waren dan ook voor het team van Zidane.

Benzema kon de score al na twee minuten openen, maar zijn diagonale inzet oog in oog met David Soria ging naast. Tien minuten voor rust was Casemiro dicht bij een doelpunt: de poging van de middenvelder na een corner werd in de doelmond onschadelijk gemaakt. De openingsfase van de tweede helft mocht er zijn, met grote kansen voor beide teams. Bruno González kon in extremis voorkomen dat Isco een pass van Daniel Carvajal verzilverde en Leandro Cabrera kopte maar net over de lat.

Hoe Real Madrid het ook probeerde, met name via Brahim Diaz, de bal wilde niet achter Soria. Zidane bracht Lucas Vázquez, Marco Asensio en Toni Kroos binnen de lijnen, maar ook het drietal kon Real niet aan een zege helpen. Het was zelfs aan Navas te danken dat een dubbele kans voor Jorge Molina en Jaime Mata niet in een 1-0 zege voor Getafe resulteerde.