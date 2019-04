Van Bommel witheet: ‘Iedereen accepteert het zomaar, dit gebeurt nergens’

Mark van Bommel heeft het nog altijd moeilijk met het verplaatsten van de voorlaatste speeldag van de Eredivisie naar 15 mei. De KNVB besliste vorige week om het speelschema om te gooien om Ajax, dat nog actief is in de Champions League en in de halve finales van dat toernooi een tweeluik speelt met Tottenham Hotspur, zo tegemoet te komen. Dat zit Van Bommel nog altijd niet lekker.

De trainer van PSV uitte donderdagavond na de 0-3 overwinning op Willem II, niet voor het eerst, kritiek op de beslissing van de KNVB. PSV speelt zijn eerstvolgende wedstrijd pas over tweeënhalve week. "Het is een buitengewoon rare situatie dat je aan het slot van de competitie plotseling zeventien dagen niet in actie komt. Ik heb het gevoel dat iedereen het zomaar accepteert. Dit gebeurt in geen enkel andere land", reageert Van Bommel furieus voor de camera van FOX Sports.

"Ik snap dat Ajax niet op zondag en dinsdag (30 april, de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, red.) in actie kan komen. Maar dan moet je daar op voorhand beter rekening mee houden. Daarover raak ik mijn irritatie niet kwijt", geeft de oefenmeester van PSV ruiterlijk toe.

Van Bommel kwam eerder tegenover De Telegraaf al met een alternatief voor de KNVB. "Een beter alternatief zou zijn geweest om beide speelrondes door te schuiven. Dat heeft niets met Ajax te maken. Je kan Ajax niet twee dagen voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur tegen De Graafschap laten spelen. Dat vindt iedereen, ik ook. Maar deze oplossing..."