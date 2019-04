Analisten ergeren zich in Tilburg: ‘Komt ook door de manier waarop PSV speelt’

PSV boekte donderdagavond een eenvoudige overwinning op Willem II (0-3), maar toch heeft met name Gertjan Verbeek nog wel wat aan te merken op het spel van de Eindhovenaren. De trainer in ruste heeft zich namelijk geërgerd aan het bij vlagen zeer passieve spel van Pablo Rosario en Michal Sadílek op het middenveld.

Verbeek zou beide middenvelders graag wat avontuurlijker zien voetballen, zo geeft hij na afloop van het duel in Tilburg aan bij FOX Sports. "Het begint al bij de manier waarop beide spelers zich aanbieden: ze bieden zich eigenlijk defensief aan. Ze draaien altijd de kont erin, zodat ze terug kunnen spelen. Ik heb veel liever dat spelers uitzakken en met het gezicht naar de spitsen toe komen te staan."

"Dat zijn namelijk vaak de momenten waarop de spitsen vrij kunnen staan of een beweging maken om vrij te komen. Dat missen ze. De bal gaat vervolgens weer heel langzaam achterin rond. Het duurt dan lang voordat de bal een keer bij de spits is", vervolgt Verbeek. "Je zag dat het in de tweede helft wel een aantal keer goed gebeurde en dan zie je ook meteen dat het dreigend is en dat er doelpunten uit voortkomen."

Collega-analist Arnold Bruggink kan zich vinden in de woorden van Verbeek. Bruggink stelt dat het vooruit voetballen wel aan te leren is. "Maar het komt ook door de manier waarop PSV speelt, vind ik. Ik zeg altijd dat het te maken heeft met de manier waarop je om je heen kijkt. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet weten in welke situatie je je bevindt en wat die situatie vraagt."