De Roon en Hateboer kunnen op 15 mei eerste Italiaanse prijs winnen

Atalanta staat in de finale van het toernooi om de Coppa Italia. Het team van trainer Gian Piero Gasperini hield Fiorentina eind februari op een 3-3 gelijkspel in Florence en maakte het karwei donderdagavond voor eigen publiek af: 2-1. De club van Marten de Roon en Hans Hateboer staat in de eindstrijd op 15 mei in het Stadio Olimpico tegenover Lazio, dat over twee duels te sterk was voor AC Milan.

Fiorentina kon niet beter aan het duel in Bergamo beginnen. Na nog geen drie minuten spelen lag de bal al achter Pierluigi Gollini. De buitenspelval van Atalanta werkte niet, waarna Luis Muriel de bal op aangeven van Federico Chiesa onder Gollini kon werken: 0-1. De bezoekers kregen al snel goede kansen op de 0-2. Chiesa mikte het leer echter net naast en een inzet van Jordan Veretout belandde recht in de handen van Gollini.

Na een kwartier spelen ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip, na een duel tussen Federico Ceccherini en Papu Gómez. Josip Ilicic nam achter de bal plaats en faalde niet. In het restant van de eerste helft was het voor Atalanta dat dicht bij een doelpunt was. Na een voorzet van Timothy Castagne kopte Robin Gosen de bal voorlangs het doel zonder dat een speler er zijn voet tegenaan kon zetten en vlak voor rust miste Ilicic een goede kans.

In de tweede helft kon het duel alle kanten op en groeide uiteindelijk Papu Gómez uit tot matchwinner. Zijn schot net binnen het strafschopgebied was net te machtig voor Alban Lafont, die de bal min of meer in zijn eigen doel werkte: 2-1. Atalanta plaatste zich zodoende voor de eerste bekerfinale sinds 1995/96, toen Fiorentina een maatje te groot was. De Roon stond negentig minuten op het veld; Hateboer zat een schorsing uit.