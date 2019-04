Titelrace blijft ongekend spannend na eenvoudige zege PSV

PSV is in de Eredivisie in punten weer op gelijke hoogte gekomen met koploper Ajax. De ploeg van trainer Mark van Bommel won donderdagavond met 0-3 van Willem II en komt daardoor net als de Amsterdamse titelrivaal na 32 competitiewedstrijden op 80 punten. Het doelsaldo is met nog twee speelrondes voor de boeg nog altijd in het voordeel van Ajax (+81 tegenover +71). PSV werd in de slotfase nog opgeschrikt door een ogenschijnlijk ernstige blessure van sterspeler Hirving Lozano.

Net als afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (3-1) opteerde Van Bommel in Tilburg voor een verkapt 4-4-2-systeem, met Luuk de Jong spelend rondom Donyell Malen. Met ook Hirving Lozano en Steven Bergwijn binnen de lijnen leek PSV over voldoende aanvallende kwaliteiten te beschikken, maar de openingsfase leverde amper kansen op voor de Eindhovenaren. PSV was slordig in balbezit en moest toestaan hoe Alexander Isak na ruim een kwartier voetballen voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. De spits van Willem II had een indrukwekkende demarrage in huis, maar schoot vervolgens zonder venijn naast.

Halverwege de eerste helft kreeg ook PSV zijn eerste kans: Pablo Rosario kopte uit een hoekschop van Angeliño naast. Het team van Van Bommel kende een moeizaam eerste halfuur, maar wist in het laatste kwartier voor rust toch tweemaal toe te slaan. De score werd na precies een halfuur geopend door Malen. De jonge aanvaller werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Rosario, waarna hij voorbij Jordens Peters snelde en de bal onder het lichaam van doelman Michael Woud door tegen de netten schoot. Zes minuten later volgde de 0-2: een indraaiende vrije trap van Michal Sadílek ging aan iedereen voorbij en belandde pardoes in het doel.

PSV ging zo zonder groots te spelen met een riante voorsprong aan de thee. Willem II gaf vooral in het tweede gedeelte van de eerste helft niet thuis en dat resulteerde halverwege in een dubbele wissel: Dries Saddiki en Vurnon Anita bleven in de kleedkamer achter ten faveure van Freek Heerkens en Renato Tapia. De eerste mogelijkheid na de onderbreking was voor PSV: een afstandsknal van Bergwijn werd met moeite gepareerd door Woud. In de 65ste minuut wist de Oranje-international alsnog zijn doelpunt mee te pikken. Bergwijn combineerde met Malen en kon de bal uiteindelijk in een leeg doel schuiven: 0-3. PSV liet daarna nog enkele goede mogelijkheden liggen, maar zal vooral balen van het uitvallen van Lozano. De Mexicaan moest tien minuten voor tijd per brancard van het veld na een charge van Heerkens.