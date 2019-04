Adebayor: 'Ze zongen: 'Je moeder is een hoer en je vader wast olifanten'

Emmanuel Adebayor speelde tussen januari 2006 en juli 2009 drieënhalf jaar voor Arsenal en was in 142 officiële wedstrijden voor de Londense club goed voor 62 doelpunten en 22 assists. De spits uit Togo verruilde Arsenal uiteindelijk voor Manchester City en haalde zich enkele maanden na zijn vertrek de woede van de Arsenal-fans op zijn hals, door een doelpunt tegen zijn oude werkgever provocerend te vieren. Adebayor blikt donderdag in een interview met de Daily Mail terug op de manier waarop hij de desbetreffende treffer vierde.

De inmiddels 35-jarige aanvaller deed Arsenal in september 2009 veel pijn met Manchester City. The Citizens wonnen in eigen met 4-2, mede door een doelpunt van Adebayor. De Togolees ging na zijn treffer los: hij stormde het hele veld over, om vervolgens op de knieën te gaan ten overstaan van de meegereisde Arsenal-supporters. "Als een sluipschutter op me had gemikt, was ik niet neergegaan", stelt hij bijna tien jaar later.

"Ik was in mijn spiritueel zone. Kolo Touré zei me dat hij foto's van het moment bekeek en me geen enkel moment weg zag duiken. Ik voelde me geen mens meer", vervolgt Adebayor, die tegenwoordig in Turkije actief is voor Istanbul Basaksehir. "De beledigingen werden me te veel. Ik was klaar om te sterven. Ik keek de supporters aan en dacht: er zijn bepaalde dingen die jullie niet doen."

Adebayor benadrukt dat de beledigingen van de Arsenal-fans aan zijn adres buitenproportioneel waren. "Ik herinner me dat ik het stadion betrad. De supporters van Arsenal zaten er al en zongen: 'Je moeder is een hoer en je vader wast olifanten'. Mijn vader werkte in een wisselkantoor en mijn moeder is een zakenvrouw. Het ging maar door. Hoe had ik anders kunnen reageren? Ik kon moeilijk met mijn mond reageren op duizenden fans.”