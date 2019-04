Quincy Promes leidt dikke en belangrijke overwinning van Sevilla in

Sevilla heeft goede zakengedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Vier dagen na de 3-0 nederlaag tegen concurrent Getafe won het team van Joaquin Caparrós met 5-0 van Rayo Vallecano en neemt men in ieder geval voorlopig de vierde plaats in LaLiga over. De voorsprong op Getafe, dat later vanavond tegen streekgenoot Real Madrid speelt, bedraagt een schamel punt, terwijl Valencia drie punten minder heeft.

Sevilla had in de eerste 45 minuten een duidelijk overwicht: twaalf pogingen, waarvan vier op doel. Het team van Caparrós kreeg de bal echter niet langs de uitblinkende Alberto García, die Rayo Vallecano op de been hield. In de zesde minuut haalde de doelman een schot van Ever Banega uit de kruising, hield halverwege de eerste helft Jesús Navas van het scoren af en vlak voor rust voorkwam hij ook de 0-1 van Munir El Haddadi.

Na de onderbreking kon ook Garcia echter niet voorkomen dat Sevilla vanaf de 55e minuut uiteindelijk een dikke zege neerzette. De doelman keerde een inzet van Promes, maar de Nederlander werkte de rebound in een keer hoog tegen de touwen: 1-0. De score in Zuid-Spanje liep vervolgens snel op. Na een voorzet van Pablo Sarabia zag de defensie van Rayo er niet goed uit en kon El Haddadi voor de 2-0 zorgen.

De 3-0 kwam ook voor rekening van El Haddadi: Garcia keerde een inzet van Wissam Ben Yedder, waarna de ex-speler van Barcelona zijn tweede maakte. Ben Yedder nam zelf twintig minuten voor tijd de 4-0 voor zijn rekening. De man die in het veld kwam na de publiekswissel voor El Haddadi zorgde in de slotminuten voor de 5-0: Bryan Gil ontdeed zich van Jordi Amat en verschalkte Garcia.