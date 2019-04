Van Bommel glimlacht om spierballentaal: ‘Kun je niet afspreken’

PSV kan donderdagavond bij een overwinning op bezoek bij Willem II in punten weer op gelijke hoogte komen met Ajax, maar de Eindhovenaren lijken gezien het inferieure doelsaldo (+68 tegenover +81) in het competitieslot afhankelijk van de resultaten van de Amsterdamse titelrivaal. Toch gelooft men bij PSV nog altijd heilig in een goede afloop.

Diverse spelers, waaronder Daniel Schwaab en Michal Sadílek, vertelden onlangs erop te vertrouwen dat een maximale score in het restant van het seizoen voor PSV voldoende moet zijn voor de landstitel. "Mooi, zo hoort het", reageert trainer Mark van Bommel voorafgaand aan het duel met Willem II glimlachend voor de camera van FOX Sports.

Van Bommel benadrukt dat het geloof daadwerkelijk aanwezig is binnen de spelersgroep van PSV. "Het is niet iets dat je kunt afspreken. Dat vinden de spelers zelf en zo trainen we ook. Je kunt wel zeggen dat de resultaten na de winterstop niet goed zijn en dat klopt ook: we spelen vijf keer gelijk en verliezen één keer. Maar het geloof en het idee van de jongens is altijd aanwezig."

"Dat was vanaf speeldag één al aanwezig, ook al was Ajax vanaf toen al de favoriet. Dat zijn ze nog steeds, maar het geloof is er wel bij ons. Het ligt heel dicht bij elkaar", vervolgt de oefenmeester. "Kijk: voor de winter hebben we ongeveer hetzelfde aantal scoringskansen gecreëerd, scoorden we minder en kregen we minder kansen tegen. Dat moet je doorbreken. De ene keer lukt dat wel, soms niet."