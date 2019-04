‘United kan grootverdiener onder één voorwaarde uitzwaaien naar Milaan’

Manchester United verzekerde zich ruim een jaar geleden na een maandenlange transfersoap van de diensten van Alexis Sánchez. De van Arsenal overgenomen Chileen komt vooralsnog echter totaal niet uit de verf op Old Trafford en hij trof pas vijf keer doel namens the Red Devils. De rode club uit Manchester staat dan ook niet afwijzend tegenover een zomers vertrek van de aanvaller, maar zijn weeksalaris zorgt vooralsnog voor een onoverkomelijk obstakel.

De dertigjarige Sánchez verdient namelijk om en nabij de 580 duizend euro op wekelijkse basis en er heeft zich nog geen club gemeld die bereid is om dat bedrag op tafel te leggen. The Independent citeert donderdag een bron dichtbij de club die stelt dat er ‘bijna geen markt voor hem is’. De Engelse krant voert Internazionale wel op als mogelijke nieuwe bestemming, maar de Italianen willen slechts op één voorwaarde meewerken aan een transfer: als Sánchez zijn salariseisen drastisch laat zakken.

De 124-voudig international van zijn land werd in het verleden ook in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain, dat vanwege de kosten en Sánchez’ prestaties van de afgelopen tijd inmiddels echter afgehaakt is. Inter is op dit moment een van de weinige grote Europese clubs met interesse en de verwachting is dat i Nerazzurri in de zomer voor flink wat actie op de transfermarkt gaan zorgen.

Het kamp-Sánchez twijfelt nu of de aanvaller beter tegen een lager salaris naar Milaan kan gaan, of dat hij zijn tot 2022 doorlopende contract in Manchester ‘gewoon’ uit moet dienen. De linksbuiten is overigens niet de enige speler van Manchester United die interesse geniet vanuit het Giuseppe Meazza. Antonio Valencia zou namelijk eveneens in beeld zijn bij de huidige nummer drie van de Serie A, al lijkt de voorkeur van de rechtsback in eerste instantie uit te gaan naar een avontuur in de Amerikaanse Major League Soccer.