Jürgen Klopp looft uitverkorene: ‘Hij zag er goed uit in zijn smoking, wow!’

Jürgen Klopp is blij dat veel van zijn spelers zijn opgenomen in het PFA Team van het Jaar. Donderdag maakte de spelersvakbond bekend welke elf spelers een uitverkiezing hebben gekregen, zoals Virgil van Dijk. De manager van Liverpool zegt vrijdag op de persconferentie dat meer van zijn pupillen in aanmerking kwamen voor een plek in het elftal.

“Zo verdiende Mohamed Salah om erin te staan, Georginio Wijnaldum heeft een ongelooflijk seizoen gedraaid, Jordan Henderson doet het momenteel goed...”, aldus Klopp in aanloop naar het duel met Huddersfield Town, geciteerd door de Liverpool Echo. “De spelers in de Premier League bepalen uiteindelijk, dus het is een eerlijke verkiezing, zelfs als ze niet iedere wedstrijd zien.”

Salah werd onlangs door TIME Magazine uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld en mocht zodoende afreizen naar New York voor een gala. “Hij is nu weer terug. Reizen is vandaag de dag geen probleem meer. Het zou eerder een probleem zijn als zijn auto pech had en hij moest lopen”, lacht de Duitse oefenmeester.

“Ik ben trots op zijn prijs. We zijn veel op televisie en in de kranten en vaak zeggen we niet de slimste dingen. Mo is erg pienter en heeft mensen geïnspireerd, op allerlei vlakken. Het is belangrijk dat hij een mening heeft en dat hij die kenbaar maakt. Hij zag er goed uit in zijn smoking, wow! Hij heeft ook veel beroemde mensen ontmoet. Als hij me had gevraagd, had ik hem misschien wel gezelschap gehouden”, aldus Klopp.