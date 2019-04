Eredivisie-clubs geïnteresseerd in revelatie van de Keuken Kampioen Divisie

Oussama Zamouri gaat FC Dordrecht aan het einde van dit seizoen transfervrij verlaten. De 23-jarige vleugelaanvaller is in het bezit van een aflopend contract aan De Krommedijk een heeft over interesse niet te klagen. Clubs uit de top van de Keuken Kampioen Divisie en de onderkant van de Eredivisie hebben Zamouri op de radar staan.

Ondanks concrete interesse uit België en Portugal, wenst Zamouri graag in Nederland te blijven. De mogelijkheid bestaat momenteel om vanaf Dordrecht een stap omhoog te maken, daar er belangstelling is van verschillende Nederlandse clubs. Met 9 doelpunten en 4 assists in 29 officiële wedstrijden heeft Zamouri zich dit seizoen bij Dordrecht in de kijker gespeeld, ondanks dat hij door het ziekbed en overlijden van zijn moeder een flink aantal wedstrijden moest missen.

De vleugelaanvaller speelt sinds afgelopen zomer voor de Schapenkoppen.Dordrecht nam hem voor dit seizoen over van Telstar, waar hij twee jaar onder contract stond. De Witte Leeuwen pikte Zamouri in de zomer van 2016 op, nadat hij een jaar zonder club had gezeten. De buitenspeler speelde in de jeugd voor FC Utrecht, Vitesse en Almere City. Laatstgenoemde club haalde Zamouri weg bij amateurclub DWS, nadat hij eerder voor AFC speelde.