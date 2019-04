‘Heerenveen ziet nieuwe gegadigde en kan zich verheugen op miljoenen’

Michel Vlap is gewild. De aanvallende middenvelder van sc Heerenveen werd in een eerder stadium al gelinkt met Anderlecht, dat veel geld over zou hebben voor de revelatie van de Friese club. Volgens het Belgische Sport/Voetbalmagazine aast naast Anderlecht echter ook KRC Genk op de 21-jarige Vlap.

Eerder meldde onder meer Voetbal International al dat meerdere buitenlandse clubs zich hadden gemeld om Vlap over te nemen. De verbintenis van Vlap bij Heerenveen loopt nog tot medio 2021, waardoor de huidige nummer tien van de Eredivisie een goede onderhandelingspositie heeft. Na Anderlecht zou nu ook KRC Genk interesse tonen in de jongeling.

KRC Genk, dat op weg is naar het landskampioenschap in België, zag in maart sterspeler Alejandro Pozuelo vertrekken naar Toronto FC. De Belgische topclub is sindsdien naarstig op zoek naar een opvolger en onder anderen Vlap zou op het lijstje staan. Naar verluidt wil Heerenveen de hoofdprijs en verlangt het ongeveer vijf miljoen euro.

De selectie van Heerenveen gaat komende zomer flink veranderen. Onder anderen Kik Pierie en Morten Thorsby maken een transfer naar respectievelijk Ajax en Sampdoria, terwijl huurling Sam Lammers terugkeert naar PSV. Daarnaast beschikken meerdere spelers over een aflopend contract, zoals Pelle van Amersfoort en Yuki Kobayashi.