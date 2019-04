‘Ik kon van Chelsea naar Juventus, maar ik had er geen goed gevoel bij’

Romelu Lukaku begon zijn loopbaan bij Anderlecht, maar beleefde zijn grote doorbraak in de Premier League. De Belgische spits kwam in Engeland uit voor Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en zijn huidige werkgever Manchester United, waar hij nog vastligt tot medio 2022. Het is echter niet uitgesloten dat Lukaku het in de toekomst elders gaat proberen, aangezien hij graag ook nog eens op de Italiaanse velden uit zou willen komen.

De Rode Duivel werd in de afgelopen weken met enige regelmaat in verband gebracht met een overstap naar Internazionale en Juventus en hij vertelt donderdag aan Sky Italia dat hij al in het zwartwit van La Vecchia Signora had kunnen spelen: “Toen ik Chelsea verliet (in de zomer van 2014, red.), kreeg ik de kans om naar Juventus te gaan.”

“Ik weet niet waarom, maar ik had er toen geen goed gevoel bij. Er was iets dat mij niet helemaal overtuigde. De dag daarna vertrok Antonio Conte ook nog eens bij Juventus”, legt hij uit. Hij sluit echter niet uit in de toekomst wel de oversteek te maken naar de Serie A: “Dat zou een droom zijn, echt een droom. Ik hoop dat ik daar vroeg of laat kan spelen, hoewel ik nu gefocust ben op Manchester United en het behalen van de vierde plaats.”

Lukaku volgt de Serie A al van jongs af aan en zijn vroegste voetbalherinnering heeft te maken met twee Italiaanse clubs: “Dat was de UEFA Cup-finale tussen Internazionale en Lazio (0-3 winst voor Inter in 1998, red.)”, blikt hij terug met een glimlach. “Toen ik zag hoe Ronaldo de keeper omspeelde, begreep ik dat ik heel hard zou moeten trainen om een professional te worden.”