‘Real Madrid hakt knoop door en stelt geïnteresseerd Ajax teleur’

Martin Ödegaard geldt dit seizoen als een van de smaakmakers van de Eredivisie en de door Vitesse van Real Madrid gehuurde Noor zou na de zomer nog altijd op de Nederlandse velden actief kunnen zijn. Ajax is namelijk zeer geïnteresseerd in de diensten van de twintigjarige spelmaker, maar komt volgens berichten uit Spanje van een koude kermis thuis.

Voetbal International en De Telegraaf wisten woensdag nog te melden dat de Koninklijke Ajax een ‘opening’ bood door met minder dan de hoofdprijs van twintig miljoen euro genoegen te nemen voor Ödegaard. Marca bericht donderdag echter dat Real een duidelijk standpunt in heeft genomen en heeft besloten dat het talent niet te koop is.

De Spaanse grootmacht was in de winter van 2015 een aantal andere topclubs te slim af en er werd destijds bijna drie miljoen euro overgemaakt aan Strömsgodset voor de toen net zestienjarige Ödegaard. De Noor kende daarna de nodige aanpassingsproblemen, maar laat nu in het shirt van Vitesse zien waar hij toe in staat is. Real zou dan ook niet van plan zijn om zijn speler uit te zwaaien nu hij net begint met het vervullen van zijn potentie.

De meest waarschijnlijke optie volgens de Spaanse sportkrant is dan ook dat Ödegaard aankomende zomer opnieuw wordt uitgeleend. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast in het Santiago Bernabéu en speelde in het verleden ook al anderhalf jaar op huurbasis voor sc Heerenveen. Ajax zou overigens nog steeds interesse hebben als Ödegaard alleen uitgeleend mag worden, maar kan hem in dat geval niet permanent inlijven.