‘Als Overmars verstandig is, haalt hij hem dan ook weg uit Eindhoven’

PSV is momenteel nog volop in de race om de landstitel. De ploeg van Mark van Bommel kon het niet bolwerken in zowel de TOTO KNVB Beker en in de Champions League, maar dat betekent volgens Henk Spaan niet dat de trainer niet goed functioneert. De columnist stelt dat Van Bommel het heus niet zo slecht doet als nu wordt geschetst.

“Van Bommel krijgt ten onrechte een hoop shit over zich heen”, zo schrijft de journalist in Het Parool. Spaan wijst naar het kwaliteitsverschil van de verdedigers van PSV en titelconcurrent Ajax. “Vergelijk het centrum Matthijs de Ligt/Daley Blind met Nick Viergever/Daniel Schwaab en je weet meteen hoe groot Van Bommels prestatie met PSV is.”

“Welke middenvelders heb je liever: Frenkie de Jong en Donny van de Beek, of Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro? Van zijn voorhoede zou alleen Steven Bergwijn Ajax kunnen versterken”, aldus Spaan, die directeur voetbalzaken Marc Overmars tipt. “Als Overmars verstandig is, haalt hij Stevie dan ook weg uit Eindhoven.”

“PSV heeft het geld nodig en Ajax kan het betalen. Bergwijn maakt 25 doelpunten in Amsterdam waar hij wel wordt aangespeeld en Ajax verkoopt hem door voor stukken meer dan PSV nu kan krijgen. Dit is de tijd van doen”, besluit Spaan. PSV komt donderdagavond in actie tegen Willem II en moet winnen om zicht op het landskampioenschap te houden.