‘Het is wennen dat ze me met Frenkie de Jong vergelijken’

Het zal niemand bij Excelsior zijn ontgaan dat er een nieuwe trainer voor de groep staat. Ricardo Moniz is met zijn ervaring als hoofdtrainer bij tien profclubs in binnen- en buitenland gepokt en gemazeld in de voetballerij. Nu staat de geboren Rotterdammer voor de loodzware opdracht Excelsior voor degradatie te behoeden. Tijdens de training buldert zijn stem regelmatig over het hoofdveld. “Hij beult ons behoorlijk af”, vertelt aanvoerder Ryan Koolwijk. “We trainden met Adrie Poldervaart ook hard, maar nu is het anders. Dit is ook weer even wennen voor het lichaam.”

Door Peter van Drunen

Na een reeks van zeven nederlagen op rij, pakten de Kralingers afgelopen zondag tegen Willem II ternauwernood een punt. In een zeer matige wedstrijd trok voormalig Ajax-spits Mounir El Hamdaoui de stand diep in blessuretijd gelijk. Met zijn drie goals in de laatste vier wedstrijden is de routinier één van de weinige lichtpuntjes voor de nieuwe trainer in Kralingen.

In de video hierboven vertelt Koolwijk over de cultuuromslag onder trainer Ricardo Moniz. Daarnaast reageert Jerdy Schouten op de overweldigende aandacht in zijn eerste seizoen in de Eredivisie.

Het andere lichtpuntje voor Moniz is Jerdy Schouten, die in zijn eerste seizoen in de Eredivisie indruk maakt. Gekscherend wordt hij ook wel de ‘Frenkie de Jong van Kralingen’ genoemd. “Daar moest ik wel aan wennen. Ik vind het wel leuk, maar denk ook: laat mij maar gewoon lekker voetballen”, aldus de middenvelder die nog niet weet bij welke club hij volgend seizoen speelt. “Ik kijk wel welke club er komt. Ik heb geen voorkeur voor een club in binnen- of buitenland.”

De kersverse Excelsior-trainer won ooit de beker en de landstitel bij Red Bull Salzburg. Later pakte hij ook de beker met het Hongaarse Ferencváros. Nooit eerder wist hij echter lijfsbehoud af te dwingen met een club, ook niet toen hij in 2015 die opdracht kreeg bij het Engelse Notts County. Vorig jaar baarde hij wel opzien als trainer van AS Trencin uit Slowakijke door Feyenoord in de voorrondes van de Europa League uit te schakelen. “Hij is een echte straatvechter. Hij geeft ook dagelijks aan dat we van de straat zijn. Hij wil die mentaliteit bij ons terugzien”, zegt Koolwijk.

Concurrenten FC Emmen en Graafschap staan nu boven Excelsior. Zoals het er nu voor staat, nemen de mannen van Moniz het in de play-offs op tegen stadsgenoot Sparta. Men hoopt natuurlijk nog op een wonder in de laatste drie wedstrijden. Woensdagavond staat eerst de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Daarna speelt Excelsior uit tegen Heracles en in de laatste speelronde volgt een thuisduel met AZ.