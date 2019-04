Van Leer: ‘Hypocriet om te zeggen dat ik NAC in het hart heb gesloten’

Benjamin van Leer ziet het niet zitten om nu over zijn toekomst te praten. De doelman van NAC Breda keert in de zomer in principe terug bij zijn werkgever Ajax, maar de kans bestaat dat zijn perspectief er anders uitziet na de komst van Kjell Scherpen. Van Leer vindt het ongepast om middenin de penibele situatie van NAC vragen over zijn toekomst te beantwoorden.

"Ik wil niet over mijn eigen toekomst praten nu. Als we in zo'n situatie zitten met deze club vind ik dat niet netjes", aldus de 27-jarige keeper in gesprek met VTBL. Vervolgens wordt Van Leer gevraagd hoe goed zijn band met NAC is. "Ik zit hier nog maar een jaar. Het is dan hypocriet om te zeggen: 'Ik heb het in mijn hart gesloten.' Maar ik weet dat het een mooie club is."

Van Leer kende woensdag een ongelukkige avond tegen Feyenoord. De huurling incasseerde vier doelpunten en blunderde bij de 0-2 van Dylan Vente, door de bal te laten glippen. "Glad misschien, er zat in mijn ogen een kleine zwabber in. Maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Het is gewoon een grote fout, heel slecht."

Het publiek van NAC reageerde in de slotfase met een cynisch applaus na een makkelijke vangbal. "Leuk is anders, maar het hoort erbij. Moet ik die bal maar pakken", geeft Van Leer toe. De keeper heeft een contract tot medio 2021 bij Ajax. Hij kwam in 2017 voor 700.000 euro over van Roda JC Kerkrade, maar speelde alleen een bekerduel voor de Amsterdammers.