Van Bommel komt met alternatief voor KNVB: ‘Maar deze oplossing...’

Mark van Bommel snapt dat de KNVB het speelschema aanpaste zodat Ajax meer rust heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Tottenham Horspur van dinsdag, maar had graag een andere oplossing gezien. De trainer van PSV gaf woensdag al toe dat 'je het oneerlijk kunt noemen' en doet in De Telegraaf een ander voorstel.

"Een beter alternatief zou zijn geweest om beide speelrondes door te schuiven", vindt de oefenmeester van de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Dat heeft niets met Ajax te maken. Je kan Ajax niet twee dagen voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur tegen De Graafschap laten spelen. Dat vindt iedereen, ik ook. Maar deze oplossing..."

PSV gaat donderdagavond op bezoek bij Willem II en kan in puntenaantal weer op gelijke hoogte komen met Ajax. Door het grote verschil in doelsaldo heeft Ajax het veroveren van de landstitel echter in eigen hand, zo lijkt het. Van Bommel erkent dat Ajax de favoriet is, maar vindt dat er geen ruimte voor negativiteit moet zijn bij PSV. "Wij staan nog altijd gelijk en spelen nog steeds voor het kampioenschap, al hadden we er beter voor moeten staan."

Vorig seizoen leed PSV een beschamende 5-0 nederlaag bij Willem II. Daar heeft Van Bommel het niet met zijn spelers over gehad, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Ik was zelf niet bij die 5-0. Het is ook een ander seizoen en bovendien: als speler vond ik het al onzin dat je revanche zou kunnen nemen voor iets uit het verleden. De geschiedenis verander je nooit meer, zo is het toch?", vraagt hij zich hardop af. Verdediger Daniel Schwaab is het daarmee eens. "Ik denk niet in revanche, wel in de uitdaging om het nu in Tilburg beter te doen."