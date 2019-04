Botteghin baalt: ‘Het is een mooie club met mooie supporters’

Eric Botteghin denkt niet dat NAC Breda nog te redden is. De ploeg van Ruud Brood staat aan de rand van de afgrond na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord van woensdagavond; als Excelsior donderdag wint bij ADO Den Haag, is degradatie een feit voor NAC. Botteghin speelde tussen 2011 en 2013 voor NAC en vindt het jammer dat zijn oude club lijkt af te dalen naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is een mooie club met mooie supporters, jammer dat ze in deze situatie staan", vertelt Botteghin, woensdag de aanvoerder van Feyenoord door de absentie van Robin van Persie en doordat Jordy Clasie niet meer de viceaanvoerder is. De Braziliaan voorspelt dat NAC inderdaad gaat degraderen. "Ja, dat gaat gebeuren. Helaas, ik vind het jammer." Het spel van NAC tegen Feyenoord had al veel weg van dat van een degradant. "Je merkt aan alles dat ze geen vertrouwen hebben."

Feyenoord is zeker van de derde plek, maar zal volgens Botteghin niet verzaken in het slot van de competitie. "Je kan nog twee keer aan de bak en dat gaan we doen. Een mooi afscheid voor Robin van Persie en onze trainer. Wij gaan ook genieten." Jens Toornstra, maker van de 0-3 en 0-4 in Breda, geeft toe dat het over het geheel een teleurstellend jaar was, zowel voor Feyenoord als voor hem individueel. "Het is niet helemaal geworden wat ik ervan gehoopt had."

"Ik heb een aantal keer op de bank gezeten. Dat komt omdat je niet goed genoeg speelt. Voor het team is het ook een teleurstellend seizoen geweest. Het was een combinatie van factoren. Het team loopt ook niet heel soepel. Om je individueel te onderscheiden is dan ook lastiger", stelt Toornstra, die de derde plek 'het minste wat we hadden kunnen doen' noemt. "Al stonden we vijf wedstrijden geleden wel nog achter op AZ. Maar aan he.t begin van het seizoen doe je het hier niet voor."