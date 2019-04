‘Ik ga niet kijken naar Excelsior, ik hoor wel wat het geworden is’

NAC Breda kan donderdag degraderen uit de Eredivisie. Als Excelsior wint op bezoek bij ADO Den Haag, is de laatste plaats een feit voor de ploeg van Ruud Brood. NAC verloor woensdagavond kansloos met 0-4 van Feyenoord en Brood beschrijft het optreden als 'een behoorlijk debacle'. Het was een van de slechtste wedstrijden van de club onder zijn leiding, stelt hij in gesprek met FOX Sports.

Het strijdplan van NAC was volgens Brood om massaal druk te zetten. "Maar dat is volledig mislukt. Als je druk wil zetten vanuit de as moet iedereen meedoen en dat gebeurde niet", constateert de oefenmeester. "Feyenoord creëerde continu een overtalsituatie op het middenveld en vond heel eenvoudig de vrije man. We werden eigenlijk weggespeeld. We kregen totaal geen grip op de wedstrijd. Dat is wel pijnlijk om te zien."

NAC was onmachtig, zag Brood, en individueel onttrok niemand zich aan de malaise. "Ik keek ook naar hoe de spelers individueel waren aan de bal, dat was ook heel erg matig. Ik zag de ene na de andere speler min of meer omvallen en dat is heel pijnlijk om te zien." Rechtsback Pelé van Anholt is niet van plan om donderdagavond bij te houden wat Excelsior presteert, vertelt hij aan BN DeStem.

"Ik hoor het wel. We hebben het zelf laten liggen. In de tweede seizoenshelft hebben wij als team totaal niet gebracht wat verwacht mocht worden", luidt de conclusie van de verdediger. "En afhankelijk zijn van anderen, daar heb ik geen zin in." Van Anholt zegt nog niet bezig te zijn met volgend seizoen. "Je kan je nog een paar wedstrijden laten zien. En thuis spelen voor een uitverkocht huis. Dan zou het wel heel slecht zijn als je al met volgend seizoen bezig bent."