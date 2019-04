Uitzichtloze situatie voor PSV'er: ‘Er melden zich permanent clubs’

Mark van Bommel heeft dit seizoen nauwelijks een beroep gedaan op Bart Ramselaar. De middenvelder is momenteel veroordeeld tot een bijrol bij de Eindhovense club en werkt zijn wedstrijden af bij Jong PSV. Ramselaar erkent dat zijn perspectief onder Van Bommel aanzienlijk is gedaald en aast op een vertrek.

Ramselaar werd afgelopen winter ook al in verband gebracht met een transfer, maar een overstap bleef toen uit. “Nu we weer een half jaar verder zijn, is het voor alle partijen waarschijnlijk iets makkelijker geworden om een oplossing te vinden. En tot die tijd blijf ik alles geven”, aldus de middenvelder, geciteerd door de NOS.

Wessel Weezenberg, zaakwaarnemer van de 22-jarige PSV'er, stelt dat er genoeg belangstelling is voor zijn client. "Er melden zich permanent clubs voor Bart", zo klinkt het. Ramselaar, die zich medio 2016 voor circa 4,7 miljoen euro aansloot bij de regerend landskampioen, ligt nog tot de zomer van 2021 vast in het Philips Stadion.

Ramselaar, die dit seizoen slechts in vier duels in de Eredivisie in actie kwam, zei eerder in gesprek met het Eindhovens Dagblad al dat hij hoopt op een oplossing. "De vorige seizoenen speelde ik en nu ga ik soms niet eens mee. Dat is pijnlijk, zeker. Het is een keuze van de trainer en die moet ik accepteren. Intern heb ik zeker wel iets gezegd, maar op trainingen geef ik alles en werk ik keihard om fit te blijven."