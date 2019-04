Advocaat countert: ‘Dat mag hoor, want wij zijn FC Utrecht en geen Ajax’

Dick Advocaat vindt dat het seizoen van FC Utrecht te negatief wordt benaderd door de buitenwereld. De club uit de Domstad zette woensdag een grote stap richting deelname aan de play-offs, door met 2-1 te winnen van Fortuna Sittard. De tik die Utrecht op zaterdag 6 april kreeg van ADO Den Haag (5-0) was voor Advocaat geen reden tot pessimisme, al merkt hij dat wel bij anderen.

"Het verlies tegen ADO was de enige nederlaag in tien wedstrijden. Jullie zoeken alleen maar het negativisme", stelt de oefenmeester na de overwinning op Fortuna in gesprek met de NOS. "Als je tien wedstrijden speelt, waarvan je er vijf wint en vier gelijkspeelt en één verliest… dat mag, hoor. Wij zijn FC Utrecht, niet Ajax."

"Hoeveel punten hebben we? We hebben vijftig punten! Weet je op welke plaats we staan? Hebben we die punten soms gekregen? Want dat suggereer je", vervolgt de Kleine Generaal. "De jongens hebben qua punten een goed seizoen. We hebben ons in principe nu al gekwalificeerd, maar we weten dat we beter kunnen spelen."

Toch geeft Advocaat toe dat Utrecht woensdag een moeizame zege boekte op Fortuna. Hij vindt wel dat zijn ploeg 'drie of vier keer' had moeten scoren toen Fortuna in de tweede helft veel risico nam. "We moeten in de play-offs beter voetbal laten zien dan vandaag. We maakten vanavond gelukkig de 2-1, maar ik vond het niet overtuigend. Als we zo spelen als vanavond, dan hebben we weinig kans."