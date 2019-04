Feyenoord-talenten maken indruk: ‘Ik hoop dat daar verandering in kan komen’

Feyenoord won woensdagavond met 0-4 van NAC Breda en stelde daarmee de derde plaats in de Eredivisie definitief veilig. Trainer Giovanni van Bronckhorst laat de Rotterdamse club zodoende na dit seizoen achter met een ticket voor de voorronde van de Europa League.

"We zijn heel tevreden met het feit dat we Europees voetbal hebben behaald. Het gevoel overheerst wel dat we langer mee hadden moeten doen met Ajax en PSV, alleen dat mocht niet zo zijn. Uiteindelijk is het wel belangrijk voor de club dat we volgend seizoen weer Europees voetbal spelen", vertelt de Feyenoord-trainer na afloop voor de camera van FOX Sports.

Van Bronckhorst moest het in Breda stellen zonder Nicolai Jörgensen, Robin van Persie en Steven Berghuis. Daardoor konden onder anderen Dylan Vente en Orkun Kokcü rekenen op een basisplaats. "Ik vond ze heel goed spelen. Ze wilden de bal hebben en deden er vaak goede dingen mee. In dat opzicht ben ik blij dat ze vandaag zo hebben kunnen en minuten hebben kunnen maken op het hoogste niveau", vertelt de oefenmeester over het jeugdige tweetal.

Vente nam op slag van rust de 0-2 voor zijn rekening en maakte zo zijn eerste doelpunt dit seizoen in de Eredivisie. "Je ziet zijn kwaliteiten, met zijn loopacties en als aanspeelpunt. Zijn ontwikkeling kan sneller, maar vanwege omstandigheden speelt hij nog niet veel wedstrijden op het hoogste niveau", zegt Van Bronckhorst over de negentienjarige spits. "Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in kan komen."