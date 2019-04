Man City neemt op Old Trafford zwaarste horde richting landstitel

Manchester City heeft woensdagavond een reuzenstap gezet richting de prolongatie van de landstitel in Engeland. De ploeg van Josep Guardiola won met 0-2 van stadsrivaal Manchester United en heeft daardoor weer een punt meer dan Liverpool. Het duel op Old Trafford was op papier de zwaarste horde die Manchester City nog moest nemen richting de landstitel. In de laatste drie speelrondes neemt de koploper het op tegen Burnley (uit), Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit).

Ole Gunnar Solskjaer greep hardhandig in na de beschamende 4-0 nederlaag bij Everton van zondag. De trainer van Manchester United voerde vijf wijzigingen door: Luke Shaw (teruggekeerd van een schorsing), Matteo Darmian, Andreas Pereira, Jesse Lingard en Ashley Young maakten hun entree. Diogo Dolot, Nemanja Matic, Romelu Lukaku en Anthony Martial namen plaats op de bank, terwijl Phil Jones niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. Manchester City moest het stellen zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne en zonder John Stones, die werden vervangen door David Silva en Vincent Kompany.

Manchester United leek vastberaden om een betere wedstrijd op de mat te leggen dan zondag. The Red Devils begonnen voor eigen publiek agressief aan de wedstrijd, maar toch slaagde Manchester City erin om de controle gaandeweg over te nemen. Raheem Sterling kreeg vanaf zeven meter de beste kans op de 0-1, maar zijn schot miste d ejuiste kracht. David de Gea pareerde tevens een inzet van Bernardo Silva. Na twaalf minuten zorgde Paul Pogba met een afstandsschot, dat een prooi bleek voor Ederson, voor het enige wapenfeit van Manchester United.

De thuisploeg slaagde er evenwel in om de wedstrijd spannend te houden en dat had ook niet iedereen vooraf verwacht. Het was na rust aan Manchester City om een opening te vinden. Dat lukte ook: Bernardo Silva ontving de bal van Ilkay Gündogan, trok het zestienmetergebied binnen, kapte naar binnen en vond de rechterhoek met een laag en hard schot. Sergio Agüero trof vervolgens de paal, alvorens invaller Leroy Sané er 0-2 van maakte met een schot in de korte hoek van de grabbelende De Gea. Manchester United liet zich niet onbetuigd en kwam onder meer via Lingard tot een kans, maar verder hield Manchester City de thuisploeg in bedwang.