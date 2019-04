Bayern München komt met schrik vrij na indrukwekkende comeback Werder

Bayern München staat in de finale van de DFB-Pokal. Tegen het Werder Bremen van Davy Klaassen en consorten liep de grootmacht uit naar een 0-2 voorsprong, maar kwam de thuisploeg in een kort tijdsbestek terug tot 2-2. Uiteindelijk won Bayern dankzij een strafschop van Robert Lewandowski (2-3) en zodoende treft het RB Leipzig in de finale van volgende maand.

Dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski na 35 minuten zocht Bayern in de rust de kleedkamer op met een voorsprong. Nadat Jérôme Boateng opstoomde en de bal bij de tweede paal bezorgde, kopte Thomas Müller de bal uit een lastige hoek over Jirí Pavlenka heen. De bal kwam via de paal terug in het spel en Lewandowski stond klaar om van dichtbij de score te openen. Vijf minuten later dacht Müller er 0-2 van te maken, maar Lewandowski stond buitenspel en zou zich met het spel hebben bemoeid. Zodoende ging het doelpunt niet door.

Ondanks dat Bayern voor rust dus tweemaal het net vond, was het geen eenvoudige eerste helft voor de manschappen van Niko Kovac. Werder zette vroeg druk en klopte meermaals aan de poort. Na voorbereidend werk van ex-Vitessenaar Milot Rashica slaagde Max Krüse er niet in om zijn kopbal laag te houden; Yuya Osako krulde de bal vanaf een meter of negen net naast het doel van Sven Ulreich. Na 23 minuten had ook Klaassen het vizier niet op scherp staan: de middenvelder schoot over. Namens Bayern kwam Müller tweemaal dicht bij de 0-1, voordat Lewandowski die voor zijn rekening nam.

In het tweede bedrijf liep Bayern alsnog verder uit. Pavlenka bracht nog redding op een volley van Serge Gnabry, maar na 62 minuten was het Müller die voor de 0-2 zorgde. Na een van richting veranderd schot van Leon Goretzka kwam de bal plots voor de voeten van de aanvaller, die dankbaar profiteerde. Even daarna werd een voorzet van Joshua Kimmich van richting veranderd en kwam de bal tegen de lat, waardoor Werder nog niet uitgeteld was. De thuisploeg verraste vriend en vijand door de wedstrijd razendsnel te kantelen: in een tijdsbestek van enkele minuten kwam Werder van 0-2 terug tot 2-2.

In het strafschopgebied kwam de bal via David Alaba voor de voeten van Osako, die dankbaar profiteerde. Meteen daarna volgde de gelijkmaker via Rashica, die Mats Hummels geneerde, afstormde richting het doel van Ulreich en de verre hoek vond. Bayern raakte echter niet van slag, zocht de aanval en kwam al gauw weer op 2-3. Een overtreding van Gebre Selassie op Kingsley Coman leidde tot een strafschop, die door Lewandowski werd verzilverd. Coman ging wat makkelijk naar de grond, maar de VAR bevestigde het besluit van de arbiter. In de blessuretijd trof Lewandowski nog de paal, maar Bayern naar Berlijn voor de finale op zaterdag 25 mei.