Arsenal moet cruciale vierde plaats in Engeland afstaan na pak slaag

Arsenal heeft de vierde plaats in de Premier League met nog drie speelrondes voor de boeg moeten afstaan aan Chelsea. Het team van coach Unai Emery kreeg woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers met 3-1 klop, waardoor men op de ranglijst van plaats is gewisseld met Chelsea. Het verschil tussen beide Londense grootmachten bedraagt nu één punt in het voordeel van the Blues. Wolverhampton heeft de zevende plaats op zijn beurt weer overgenomen van Watford.

Arsenal hoopte zich op Molineux te herstellen van de 2-3 nederlaag die het afgelopen zondag op eigen veld leed tegen Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk een rampzalige avond voor the Gunners. Wolverhampton won recentelijk tweemaal van Manchester United en de ploeg van manager Nuno Espírito maakte zijn naam als reuzendoder opnieuw waar. Arsenal werd overrompeld in de eerste 45 minuten en keek bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan.

Het bal werd na 28 minuten voetballen geopend door Rúbes Neves. De Portugese middenvelder mocht op ongeveer twintig meter van het doel aanleggen voor een vrije trap en schoot het leder uiteindelijk buiten het bereik van doelman Bernd Leno in de hoek: 1-0. Arsenal maakte, zoals wel vaker dit seizoen, defensief een kwetsbare indruk en moest in de laatste tien minuten voor rust nog tweemaal vissen. Matt Doherty kopte na mistasten van Leno de 2-0 tegen de touwen, waarna Diego Jota, na opnieuw halfbakken ingrijpen van Leno, met een laag schot de ruststand bepaalde.

Het eerste kwartier na de onderbreking leverde voor Arsenal geen verbetering op, waardoor Emery rond het uur een dubbele wissel doorvoerde. De Spaanse oefenmeester haalde Henrikh Mkhitaryan en Lucas Torreira naar de kant ten faveure van Sead Kolasinac en Mattéo Guendouzi, maar een ommekeer zat er eigenlijk geen moment meer in voor Arsenal, dat tien minuten voor tijd nog wel een eretreffer liet aantekenen via Sokratis Papastathopoulos. De Griekse verdediger kopte raak uit een hoekschop van Granit Xhaka, maar het doelpunt bleek uiteindelijk weinig waard voor Arsenal.