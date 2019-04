FC Utrecht mazzelt en zet grote stap naar deelname aan play-offs

FC Utrecht heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting deelname aan de play-offs. De manschappen van Dick Advocaat zegevierden met 2-1 over Fortuna Sittard en staan daardoor vijfde in de Eredivisie. Nummer acht Willem II staat op zes punten achterstand, maar heeft wel een duel minder gespeeld. Utrecht had het niet makkelijk tegen Fortuna, maar trok de wedstrijd in een moeilijke fase naar zich toe.

Door de magere resultaten in de afgelopen drie speelrondes, twee nederlagen en een gelijkspel, kwam de deelname van Utrecht aan de play-offs enigszins op de tocht te staan. De ploeg van Advocaat wilde een nieuwe misstap voorkomen tegen Fortuna en kwam uit de eerste kans meteen tot scoren. Met een scherpe voorzet vond Nicolas Gavory ploeggenoot Gyrano Kerk, die voor zijn man opdook en bij de eerste paal alleen nog maar tegen de bal hoefde aan te lopen. De bezoekers waren al gauw dicht bij de 1-1: Andrija Balic kwam door de defensie heen en schoot op de vuisten van doelman David Jensen.

In de achttiende minuut bereidde Balic een grote kans voor Ahmed El Messaoudi voor, maar diens schot zeilde rakelings naast. Aan de overzijde stuitte Nick Venema, die voor de derde keer dit seizoen een basisplek had, op keeper Alexei Koselev en schoot Sander van de Streek uit de rebound over. Mark Diemers van Fortuna ging wild om met een kans tegen zijn ex-club, maar zette een minuut voor rust wel de aanval op waaruit de 1-1 viel. Balic nam de bal over en rondde keurig af, waardoor de gelijkmaker viel die al enige tijd in de lucht hing.

Utrecht zou bij een gelijkspel ook uitlopen op de concurrentie, na de nederlagen van Heracles Almelo en Vitesse op dinsdag, maar zou de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toetrekken. Daar zag het kort na rust niet naar uit, want Fortuna maakte een goede fase door en Jorrit Smeets liet een grote kans onbenut. Halverwege het tweede bedrijf werkte Kerk de bal van dichtbij binnen en schoot hij Utrecht tegen de verhoudingen in op voorsprong. Voor het eerst in zijn carrière maakte hij twee doelpunten in een Eredivisie-wedstrijd. Vlak voor tijd liet Jean-Christophe Bahebeck na er 3-1 van te maken, terwijl Fortuna diep in de blessuretijd dicht bij de 2-2 kwam via Finn Stokkers.