Atlético Madrid trekt aan langste eind in doelpuntrijke topper

Atlético Madrid heeft woensdagavond een moeizame overwinning geboekt in LaLiga. Het elftal van Diego Simeone gaf in de thuiswedstrijd tegen Valencia tweemaal een voorsprong weg, maar trok de wedstrijd negen minuten voor tijd toch nog naar zich toe: 3-2. Atlético komt door de overwinning op 71 punten uit 34 competitieduels; koploper Barcelona heeft na 34 duels 80 punten. Valencia blijft met 52 punten uit 34 wedstrijden vijfde staan.

Het betekende voor Atlético de zesde thuiszege op rij in alle competities. De ploeg van Simeone begon uitstekend aan de krachtmeting met Valencia en wist al binnen tien minuten op voorsprong te komen. De opgestoomde Juanfran werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Thomas Lemar, waarna de ervaren vleugelverdediger met een afgemeten voorzet Álvaro Morata in staat stelde de 1-0 tegen te touwen te werken.

Morata dacht even later opnieuw te scoren na gestuntel van doelman Neto, maar het doelpunt van de Spaanse aanvaller werd ditmaal afgekeurd vanwege buitenspel. Valencia had het in de eerste helft lastig, maar wist negen minuten voor rust wel langszij te komen. Santi Mina stuurde Diego Godin op fraaie wijze het bos in, waarna de spits oog had voor Kevin Gameiro. Die kon in het strafschopgebied ongestoord aannemen en vervolgens simpel scoren.

De gelijkmaker betekende een hard gelag voor Atlético, maar de thuisploeg wist zijn voorsprong vier minuten na de onderbreking alweer in ere te herstellen. De bedrijvige Lemar bracht de bal vanaf de linkerflank in de doelmond van Valencia, waar Antoine Griezmann José Gayá aftroefde en met het hoofd voor de 2-1 tekende. Dani Parejo tekende een kwartier voor tijd vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker na hands van Saúl Ñíguez, maar dankzij een doelpunt van Ángel Correa trok Atlético toch nog aan het langste eind.