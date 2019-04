PEC - Groningen definitief gestaakt; KNVB prikt direct nieuwe datum

De competitiewedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen is woensdagavond na 56 minuten voetballen definitief gestaakt vanwege noodweer. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof stuurde beide teams vroeg in de tweede helft terug naar de kleedkamers, omdat de bliksem het MAC³PARK Stadion naderde. Het restant van de wedstrijd wordt aanstaande maandag om 20.00 uur uitgespeeld.

"We krijgen van de veiligheidscoördinator door dat de bliksem heel dichtbij is: één kilometer. Ik wil niet wachten tot de bliksem hier is en dat we te laat zijn. We nemen geen risico en gaan nu naar binnen", zo lichtte Van den Kerkhof toe voor de camera van de FOX Sports.

De voorschriften van de KNVB schrijven voor dat een gestaakt duel binnen een halfuur hervat moet worden, voordat een definitieve afgelasting volgt. "Ik ga nu even met de KNVB contact opnemen dat we de wedstrijd hebben gestaakt. Ik kan me goed voorstellen dat we gezien de fase waarin we zitten in de competitie iets langer wachten dan normaal", aldus de arbiter.

Na een kleine twintig minuten communiceerden beide teams dat 'het er niet naar uitziet dat het weer op korte termijn verbetert', waardoor de wedstrijd definitief gestaakt is. Op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt, leidde Groningen overigens met 1-2. Kaj Sierhuis had de bezoekers in de eerste helft aan de leiding gebracht, waarna Lennart Thy kort na de onderbreking voor de gelijkmaker zorgde. Paul Gladon herstelde de voorsprong van Groningen vervolgens weer in ere, voordat Van den Kerkhof besloot in te grijpen.